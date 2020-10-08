В Москве скончался глава Еврейской организации узников концлагерей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель президиума Еврейской организации узников фашистских концлагерей и гетто "РУФ" Арон Зусьман скончался накануне, 7 октября, в Москве в возрасте 83 лет, сообщила в четверг пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

Зусьман создал и возглавлял эту организацию с апреля 1992 года. "Будучи сам несовершеннолетним узником концлагеря "Мертвая петля", он хорошо знал нужды и проблемы членов своей организации, проявлял чуткость, уважение, заботу о каждом, обратившемся за помощью", - говорится в сообщении.

Организация "РУФ" вела социальную, медицинскую, психологическую и юридическую реабилитацию жертв Холокоста.

В соболезновании родным покойного раввин Лазар признался, что Зусьман был дорог ему как человек, который долгие годы боролся за сохранение исторической правды, увековечение памяти жертв Холокоста, права тех, кто испытал на себе ужасы нацистских лагерей и гетто. Он напомнил, что, согласно еврейской традиции, смерть - не исчезновение человека.

"Арону Григорьевичу досталось от бога очень большое задание, и за свою долгую жизнь он выполнил его с честью, став живым примером для многих. А если мы помним уроки дорогого нам человека, следуем его примеру - тогда жизнь этого человека продолжается, хотя сам он ушел от нас", - пишет раввин.

Похороны Зусьмана состоятся в пятницу, 9 октября, на новом Востряковском иудейском кладбище в 14:00.