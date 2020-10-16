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Доступ москвичей без масок и перчаток в метро не стали ограничивать

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доступ москвичей без масок и перчаток в подземку утром в пятницу не ограничивают, передал корреспондент "Интерфакса".

По его информации, пассажиры, пользующиеся самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линией метро, в утренний час пик беспрепятственно проходят через турникеты. Специального контроля на станциях "фиолетовой" ветки нет.

По визуальной оценке корреспондента, масочный режим в метро соблюдают до 80% москвичей, перчаточный - не более 10%.

Ранее столичный департамент транспорта предупредил, что пассажиры без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток - не будут допускаться к проезду в московском транспорте.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки", - говорилось в сообщении департамента, распространенном в минувший четверг, 15 октября.

Москва Коронавирус

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