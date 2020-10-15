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Пассажиров без масок и перчаток в московский транспорт пускать не будут

Пассажиров без масок и перчаток в московский транспорт пускать не будут
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток - не будут допускаться к проезду в московском транспорте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.

"В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять также строго: все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом", - отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также предписал усилить дезинфекцию всех поверхностей. По словам собеседника агентства, не менее 10% сотрудников Мостранспорта должны сдавать тест на коронавирус каждые 15 дней.

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