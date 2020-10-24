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Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований

Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований
Здание МГТУ имени Н.Э. Баумана
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В отношении руководящих лиц МГТУ имени Баумана составлены административные протоколы, предполагающие штраф до 500 тыс. рублей за нарушение норм, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает в субботу столичное управление Роспотребнадзора.

По его данным, протоколы составлены по ч.3 ст.6.3 КоАП РФ, административные материалы направлены в суд.

В начале недели управление Роспотребнадзора по Москве заявило о возбуждении административного дела в отношении МГТУ имени Баумана из-за несоблюдения эпидемиологических требований. В результате было закрыто четыре корпуса университета.

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Как отмечают в ведомстве, "при контроле выполнения выданного предписания, проведенном 23 октября, установлено, что предписание выполнено не в полном объеме".

По его данным, в частности, в местах скопления студентов недостаточное количество рециркуляторов для обеззараживания воздуха, не организовано регулярное проветривание помещений, не во всех помещениях имеется социальная разметка, расписание занятий не пересмотрено и не позволяет разграничить контакты студентов разных групп, также не представлена информация о применяемых дезинфицирующих средствах, графики уборок и дезинфекции.

Вместе с тем, в МГТУ продолжают регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19, а также поступают жалобы как от студентов, так и преподавателей на то, что руководство университета не принимает меры по предупреждению распространения коронавируса, отметили в Роспотребнадзоре.

Москва МГТУ Баумана Роспотребнадзор

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