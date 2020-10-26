Власти Москвы отклонили часть заявок на проведение "Русского марша"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Столичные власти отклонили часть поданных уведомлений о проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, другие заявители ожидают решения правительства Москвы.

Как сообщил "Интерфаксу" националист Дмитрий Демушкин, их заявки отклонены из-за ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции в Московском регионе.

Кроме того, Демушкин сообщил, что 20 октября некоторые организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии (копия есть в распоряжении "Интерфакса"), в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.

В свою очередь, организатор "Русского марша" Никита Зайцев сообщил "Интерфаксу", что оргкомитет, куда входят комитет "Нация и Свобода" и Ассоциация народного сопротивления, не подавал уведомление в столичную мэрию о проведении 4 ноября акции в Люблино из-за введенных властями Москвы ограничений на проведение публичных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

Кроме того, член оргкомитета мероприятия, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий рассказал "Интерфаксу", что представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива", движения "Правый блок" и Института национальной политики, которые также подали в столичную мэрию уведомление о проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, пока не получили ответа от столичных властей и ожидают его.

Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

19 октября некоторые представители оркомитета "Русского марша" подали уведомление в столичную мэрию о традиционном проведении акции 4 ноября в Люблино.

В сообщении уточнялось, что заявленное количество участников "Русского марша" - 5 тыс. человек. Планировалось, что марш пройдет по улице Перерва.

В октябре 2019 года в мэрию было подано сразу две заявки на проведение "Русского марша". Помимо оргкомитета, на акцию в тот же день и в том же месте заявились представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года.