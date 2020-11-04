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Активисты сообщили о 17 задержанных на "Русском марше" в центре Москвы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве у станции метро "Цветной бульвар" проводятся задержания участников шествия националистов, сообщают в среду представители националистических движений.

"Русский марш" разгоняют. Задержаны 17 человек", - сказал "Интерфаксу" один из организаторов мероприятия Дмитрий Карасёв.

Организаторы и участники "Русского марша" из-за эпидемиологической ситуации проводят 4 ноября акцию в другом формате: они планировали возложить цветы у здания приемной ФСИН на Цветном бульваре.

Проведение акции в такой форме связано, в частности, со смертью российского националиста Максима Марцинкевича в сентябре в СИЗО Челябинской области.

Как сообщил агентству член оргкомитета акции Иван Белецкий, в Люблино были задержаны еще два человека - заявитель "Русского марша" от Института национальной политики Дмитрий Михайлов и журналистка Ольга Сапронова. По его словам, они доставлены в ОВД "Марьинский".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года.

Москва Русский марш

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