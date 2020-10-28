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Долю бессимптомников с COVID-19 в Москве оценили в 45-50%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом в Москве не снижается от общего числа заболевших и держится на уровне 50%, поэтому был усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в транспорте и местах длительного пребывания москвичей, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

"Самое главное, что в структуре заболевших у нас количество бессимптомных форм не снижается, количество бессимптомных форм в среднем держится (на уровне - ИФ) от 45 до 50%. Именно поэтому были приняты такие меры по ограничению (распространения коронавируса - ИФ) в транспорте, были созданы мобильные бригады. Также мы оценивали какие риски есть в городе, чтобы снизить их максимально и ликвидировать", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы в среду, добавив, что такими зонами риска были признаны все общественные пространства

Она подчеркнула, что "транспорт в Москве является зоной повышенного риска". "9 млн пассажиров, которых перевозит ежедневно Московский метрополитен - это очень высокие риски и самое главное, что это длительное пребывание в контакте в одном вагоне лиц без средств индивидуальной защиты", - отметила руководитель столичного Роспотребнадзора.

Именно поэтому, по ее словам, в транспорте был усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса - ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, Андреева уточнила, что специалисты столичного Роспотребнадзора активизировали все надзорные мероприятия в местах массового скопления людей, таких как театры, кинотеатры, торговые центры, выставочные и музейные пространства.

"То есть это те замкнутые пространства, где отмечается длительный контакт людей с возможными бессимптомными формами (коронавируса - ИФ). Потому что очень многие узнают о том, что они больны только в тот момент, когда идет тестирование", - добавила она.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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