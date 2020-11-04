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Задержанных участников "Русского марша" начали отпускать с протоколами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют на участников шествия националистов у станции метро "Цветной бульвар" в Москве административные протоколы за несанкционированную акцию, повлёкшую помехи транспортной и социальной инфраструктуры, сообщают адвокаты.

"Задержанных на "Русском марше" начинают отпускать из ОВД "Красносельский" с составленными протоколами по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

Задержанным грозит административный арест на срок до 15 суток.

В свою очередь, адвокат Сергей Тельнов сообщил "Интерфаксу", что из ОВД "Басманный" отпущены четверо совершеннолетних задержанных, один человек оставлен в отделении на ночь до завтрашнего дня. По его словам, всем задержанным также вменяют ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

"Протоколы в отношении всех составлены не были, все были отпущены, кроме одного человека, под обязательство о явке на 18 ноября", - сказал Тельнов.

Один из организаторов "Русского марша", представитель комитета "Нация и свобода" Никита Зайцев сообщил "Интерфаксу", что в ОВД "Тверской" на восемь задержанных участников акции составили протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

В отношении Зайцева и еще одного задержанного протокол еще не составлен.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, в Москве у станции метро "Цветной бульвар" были задержаны более 30 участников "Русского марша", в том числе организатор акции Зайцев.

Организаторы и участники "Русского марша" из-за эпидемиологической ситуации решили провести 4 ноября акцию в другом формате: они планировали возложить цветы у здания приемной ФСИН на Цветном бульваре.

Проведение акции в такой форме связано, в частности, со смертью российского националиста Максима Марцинкевича в сентябре в СИЗО Челябинской области.

Ранее Зайцев сообщил "Интерфаксу", что оргкомитет, куда входят комитет "Нация и Свобода" и Ассоциация народного сопротивления, не подавал уведомление в столичную мэрию о проведении 4 ноября акции в Люблино из-за введенных властями Москвы ограничений на проведение публичных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

Националист Дмитрий Демушкин также сообщил "Интерфаксу", что 20 октября организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.

Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

"Русские марши" традиционно проходят 4 ноября, в День народного единства с 2005 года.

Москва Русский марш

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