Один из организаторов "Русского марша" арестован на 15 суток

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Один из организаторов "Русского марша", представитель комитета "Нация и свобода" Никита Зайцев сообщил, что получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции.

Как заявил Зайцев в четверг "Интерфаксу", Тверской суд отправил его под арест за правонарушение по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собраниях, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Задержания участников "Русского марша" в Москве

Как сообщалось, в среду, 4 ноября, в Москве у станции метро "Цветной бульвар" были задержаны более 30 участников "Русского марша", в том числе организатор акции Зайцев.

Организаторы и участники "Русского марша" из-за эпидемиологической ситуации решили провести акцию в другом формате: они планировали возложить цветы у здания приемной ФСИН на Цветном бульваре.

Проведение акции в такой форме связано, в частности, со смертью российского националиста Максима Марцинкевича в сентябре в СИЗО Челябинской области.

Ранее Зайцев сообщил "Интерфаксу", что оргкомитет, куда входят комитет "Нация и Свобода" и Ассоциация народного сопротивления, не подавал уведомление в столичную мэрию о проведении 4 ноября акции в Люблино из-за введенных властями Москвы ограничений на проведение публичных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

Националист Дмитрий Демушкин также сообщил "Интерфаксу", что 20 октября организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.

Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.