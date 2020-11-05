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У здания ФСБ в Москве задержан акционист в образе Христа

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали на Лубянке в центре Москвы акциониста Павла Крисевича, который был там в образе Иисуса Христа.

"Павла задержали на Лубянке у здания ФСБ в образе Христа, в какой отдел полиции его доставили – я еще не знаю", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в четверг. Он также отметил, что суть акции уточнит позднее, когда встретится с Крисевичем в отделении полиции.

По данным СМИ, акция проводилась в поддержку заключенных по "политическим мотивам".

В 2016 году акционист Петр Павленский поджигал двери здания ФСБ на Лубянке. Сейчас он находится во Франции на правах политического беженца, но его уже осудили за уголовные преступления.

ФСБ Москва Лубянка Иисус Христос Павел Крисевич

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