У здания ФСБ в Москве задержан акционист в образе Христа

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали на Лубянке в центре Москвы акциониста Павла Крисевича, который был там в образе Иисуса Христа.

"Павла задержали на Лубянке у здания ФСБ в образе Христа, в какой отдел полиции его доставили – я еще не знаю", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в четверг. Он также отметил, что суть акции уточнит позднее, когда встретится с Крисевичем в отделении полиции.

По данным СМИ, акция проводилась в поддержку заключенных по "политическим мотивам".

В 2016 году акционист Петр Павленский поджигал двери здания ФСБ на Лубянке. Сейчас он находится во Франции на правах политического беженца, но его уже осудили за уголовные преступления.