Церемония прощания с ведущим НТВ Колтовым пройдет 14 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым, погибшим при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, состоится 14 ноября, сообщили в пресс-службе телеканала в среду.

Мероприятие начнется в большом зале Хованского крематория в 12:00, сказали в пресс-службе.

7 ноября легкомоторный самолет, в котором находился ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись" на канале НТВ, совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе близ города Люберцы. Ведущий и пассажир самолета погибли.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ)".

Позднее представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила, что основные версии крушения самолета связаны с отказом техники и ошибкой пилота.