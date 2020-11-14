В России не будут ограничивать стройку из-за коронавируса

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует вводить дополнительных ограничений на стройках из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за исключением индивидуальных случаев. Если на стройке появился очаг распространения (коронавирусной инфекции - ИФ), то, конечно, будет вводиться, но системных ограничений мы вводить не будем", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что те регионы, которые не вводили ограничений, сохранили объемы вводимого жилья.

Хуснуллин напомнил, что Москва и Московская область из-за роста заболеваемости, были вынуждены ввести ограничения, и "мы видим, что самый большой провал по жилью именно в этих регионах".

Как сообщал Росстат, за январь-сентябрь 2020 года в РФ было построено 45,3 млн кв.м жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле, на который пришелся основной этап карантинных ограничений в отрасли, жилищное строительство рухнуло на рекордные 36,5%, в мае спад был чуть менее интенсивным, составив 24,4%, в июне он замедлился до 6,4%, а в июле вновь ускорился до 14,9%, но в августе опять начался рост - на 4,9%, который ускорился в сентябре (7,3 млн кв.м. жилья, +12,9%).

Строительные работы в Москве были запрещены с 13 апреля. Исключение было сделано для медицинских строек, метро и транспорта. 7 мая Собянин подписал указ о возможности возобновить строительные работы на территории города с 12 мая. Он особо подчеркнул, что стройки могут работать только при условии соблюдения всех необходимых мер профилактики для сдерживания распространения коронавируса.