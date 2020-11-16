СКР возбудил уголовное дело о смерти пяти пациентов в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следователи расследуют причины смерти пяти пациентов Первой университетской клиники в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова в понедельник журналистам.

Она сообщила, что, по данным следствия, частная медицинская клиника, расположенная на Мичуринском проспекте, оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Это привело к гибели пяти пациентов, еще одной женщине был нанесен вред средней тяжести. У организации не имелось лицензий на виды медицинских услуг, которые были оказаны троим пациентам.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники.

Ранее по иску Росздравнадзора по Москве и Московской области Арбитражным судом Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", добавила Иванова.

В региональном Росздравнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что ведомство обратилось в суд, который впоследствии лишил лицензии данную клинику. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщила помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

Она отметила, что поводом для обращения в суд с требованием аннулировать лицензию стали несколько обращений граждан по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи. Согласно обращениям граждан, в клинике также оказывали психологическое давление на родственников пациентов, чтобы получить от них дополнительную плату. "По сведениям одного из заявителей, родственников пациентов просили оплачивать лечение не переводом на расчетный счет клиники, а переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников", - сообщила Баландина.

"Наибольшая сумма денежных средств, указанных в обращениях как переведенная на личную карту сотрудника клиники, составила более 800 тыс. рублей", - подчеркнула представитель ведомства.

Баландина отметила, что Росздравнадзором по Москве и Московской области в отношении ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" были проведены все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, по итогам которых выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. Помещения отделения были опечатаны, был введён временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология".