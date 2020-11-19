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Суд арестовал москвичку, задушившую двоих малолетних детей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы отправил под арест жительницу столицы Анастасию Джантураеву, обвиняемую в убийстве двоих своих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Женщину заключили под стражу до 18 января 2021 года, заявили агентству в пресс-службе в четверг.

Джантураевой вменяется убийство двоих детей 2015 и 2017 годов рождения (п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как заявили ранее в главке столичного Следственного комитета, вечером 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинской были обнаружены тела двоих детей с признаками асфиксии.

По подозрению в убийстве была задержана их мать, которая признала свою вину. По ее словам, она внезапно решила убить своих детей, после чего приняла дозу алкоголя.

Для проверки психического здоровья Джантураевой будет назначена экспертиза.

Москва

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