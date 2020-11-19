Строительство ряда объектов в Москве отложат из-за пандемии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Старт отдельных строительных проектов в Москве может быть перенесен на более позднее время из-за пандемии COVID-19, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня из-за пандемии в мировой экономике наблюдается некоторое замедление экономического цикла. Мы также применили небольшое маневрирование по срокам старта строительства ряда объектов и перенесли их на более поздний период", - сказал Бочкарев журналистам в четверг.

Он пояснил, что проектирование всех этих объектов продолжается, и при улучшении ситуации их строительство можно будет ускорить.

"Перенос касается каких-то плановых, не стратегически важных объектов. Он не коснется ни метро, ни дорог, ни объектов здравоохранения", - подчеркнул Бочкарев.