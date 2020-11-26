Мосгорсуд признал законным арест представителя "Аэрофлота" в Британии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте представителя "Аэрофлота" в Великобритании Дмитрия Федоткина, который проходит по делу о государственной измене.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 11 ноября 2020 года в отношении Федоткина оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Таким образом, Федоткин останется под стражей до 10 января следующего года. Ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ). Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что уголовное дело против Федоткина было возбуждено накануне его ареста, то есть 10 ноября.

На следующий день после ареста СМИ написали, что Федоткин занимает должность представителя авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании и подозревается в сотрудничестве с британской разведкой.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" заявили 12 ноября, что не располагают информацией о задержании и аресте такого сотрудника.

В ФСБ, которое ведет расследование, до настоящего времени не комментировали ситуацию.

Материалы уголовного дела засекречены.