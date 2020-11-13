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Дело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне ареста

Дело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне ареста
Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело, по которому в России задержали представителя авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрия Федоткина, было возбуждено 10 ноября, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

В России"Аэрофлот" не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизменуЧитать подробнее

По его словам, на момент ареста Федоткину не было предъявлено обвинение. "На предъявление обвинения отводится десять суток с момента задержания", - пояснил источник.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября сообщил об аресте Федоткина до 10 января. По данным суда, ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ).

В четверг телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Федоткин - представитель авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании, который подозревается в сотрудничестве с британской разведкой.

В пресс-службе "Аэрофлота" в четверг "Интерфаксу" заявили, что не располагают информацией о задержании и аресте Федоткина.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Великобритания Аэрофлот Дмитрий Федоткин

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