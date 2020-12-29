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Арест обвиняемому в госизмене представителю "Аэрофлота" продлили до апреля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 11 апреля арест представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрию Федоткину, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Размахова.

Об аресте Федоткина стало известно 11 ноября. СМИ тогда сообщили, что Федоткин - представитель "Аэрофлот"а в Великобритании и его подозревают в сотрудничестве с британской разведкой.

В "Аэрофлоте" не смогли прокомментировать эту информацию. ФСБ дела о госизмене не комментирует. Материалы уголовного дела засекречены.

Дмитрий Федоткин Великобритани Аэрофлот ФСБ Лефортовский суд

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