Арест обвиняемому в госизмене представителю "Аэрофлота" продлили до апреля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 11 апреля арест представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрию Федоткину, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Размахова.

Об аресте Федоткина стало известно 11 ноября. СМИ тогда сообщили, что Федоткин - представитель "Аэрофлот"а в Великобритании и его подозревают в сотрудничестве с британской разведкой.

В "Аэрофлоте" не смогли прокомментировать эту информацию. ФСБ дела о госизмене не комментирует. Материалы уголовного дела засекречены.