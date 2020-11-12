"Аэрофлот" не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" заявили "Интерфаксу", что не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о государственной измене.

По словам собеседника агентства, "пресс-служба информацией не располагает".

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Дмитрия Федоткина, подозреваемого в государственной измене (статья 275 УК РФ). Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В четверг Telegram-каналы сообщили, что Федоткин – представитель "Аэрофлота" в Великобритании.