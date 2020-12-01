Суд закрыл клинику "Чайка" в Москва-Сити за сокрытие случаев COVID

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москва-Сити на 14 суток из-за непредоставления информации о больных коронавирусом в Роспотребнадзор.

"30 ноября суд постановил признать ООО "Клиники Чайка" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности медицинского центра на срок 14 суток. Устранение нарушений в медцентре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в пресс-релизе столичного Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, по фактам многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в клинике "Чайка" (Пресненская наб., д. 8, стр. 1) в Москва-Сити и по фактам непредоставления в Роспотребнадзор информации о положительных тестах на коронавирус у пациентов клиники в отношении ООО "Клиники Чайка" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ведомство применило временный запрет деятельности, и 20 ноября помещения медцентра были опечатаны. Материалы дела были направлены в Пресненский суд для принятия решения о приостановлении деятельности.

"Чайка" - сеть многопрофильных клиник в Москве.

25 ноября Роспотребнадзор сообщил, что еще в одной клинике сети "Чайка" в Москве выявлены факты сокрытия от управления Роспотребнадзора информации о пациентах, получивших положительные результаты теста на коронавирус. На сайте управления Роспотребнадзора по Москве уточнялось, что по результатам проверки клиники "Чайка" в Крылатском (ООО "Спортмедицина") суд временно приостановил работу кабинета экспресс-тестирования.