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В еще одной клинике сети "Чайка" скрывали случаи COVID-19 у пациентов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Еще одна клиника сети "Чайка" в Москве скрывала от управления Роспотребнадзора данные о пациентах, получивших положительные тесты на коронавирус.

В РоссииКлинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVIDЧитать подробнее

Как сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора в среду, по результатам проверки клиники "Чайка" в Крылатском (ООО "Спортмедицина") решением суда принято решение о временном приостановлении деятельности кабинета экспресс-тестирования.

"В клинике выполняются исследования на новую коронавирусную инфекцию, выявленные положительные результаты тестов на COVID-19 не направляются в органы Роспотребнадзора для организации и проведения противоэпидемических мероприятий. Из проведенных только в ноябре более 2 750 исследований выделено 369 положительных результатов, при этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях", - говорится в сообщении.

В управлении подчеркивают, что обязанностью любой медицинской организации независимо от форм собственности является выявление и информирование органов государственного санитарного надзора, не только о случаях инфекционных заболеваний, но и о лицах с подозрением на инфекционное заболевание.

"Забор тестов выполняется на улице, исследования проводятся в неприспособленном помещении, выделенном из лифтового холла без подводки воды и естественного освещения", - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора приостановило работу клиники "Чайка" в "Москва-Сити" за сокрытие информации о больных коронавирусом.

Специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова 20 ноября сообщила, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты были положительными, однако данные не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

"Чайка" - сеть многопрофильных клиник в Москве.

Москва Чайка коронавирус

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