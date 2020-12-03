Загрузка гостиниц Москвы достигла исторического минимума

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года наблюдается самый низкий показатель загрузки в истории рынка гостиничной недвижимости Москвы, сообщила глава подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Беглова.

"Сегмент оказался наиболее пострадавшим от кризисных явлений. Снижение среднего тарифа в Москве составило 13% относительно 2019 года. При этом 2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Он снизился более чем в 2 раза и составил 35% по итогам года", - рассказала она журналистам.

Всего по России в 2020 году открылось пять отелей. В Москве открытия ряда гостиниц перенесли на 2021 год, и если ничего не отменится, в городе в следующем году откроют девять более чем на 1500 номеров.

Восстановление рынка зависит от ситуации с коронавирусом, по прогнозам это возможно не ранее третьего квартала будущего года.

В октябре CBRE отмечала, что за весь 2020 год в Москве откроются только две новые гостиницы.