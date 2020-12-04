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В Москве возбудили дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московские прокуроры признали незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту выдачи поддельной справки об отсутствии коронавируса. Она была выдана от лица частной лаборатории.

Столичная прокуратура сообщила в пятницу, что Лефортовская межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории. Он обратился в связи с продажей в интернете заведомо поддельных медицинских справок, выданных якобы от имени лаборатории. При этом, как сообщается, не было реального прохождения медосмотра.

По данным надзорного ведомства, из материалов проверки следует, что неизвестный незаконно изготовил медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19 от имени лаборатории, после чего, используя интернет и курьерскую службу, продал справку за 2,5 тыс. рублей.

Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ.

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