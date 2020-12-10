Москва-река начала замерзать

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В связи с морозной погодой, которая длительное время наблюдается на большей части Европейской территории, замерзают реки и водохранилища, в том числе и Москва-река, сообщили в Гидрометцентре России в четверг.

"Повышение уровня воды на 70 см в связи с процессом ледообразования отмечалось на Москве-реке у Звенигорода (Московская область)", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, лед появился и на Москве-реке в черте города.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, морозы и повышенное атмосферное давление в столичном регионе до понедельника, 14 декабря. В ночь на пятницу в Москве похолодает до минус 12, по области - до минус 15 градусов.