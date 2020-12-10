Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Москва-река начала замерзать

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В связи с морозной погодой, которая длительное время наблюдается на большей части Европейской территории, замерзают реки и водохранилища, в том числе и Москва-река, сообщили в Гидрометцентре России в четверг.

"Повышение уровня воды на 70 см в связи с процессом ледообразования отмечалось на Москве-реке у Звенигорода (Московская область)", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, лед появился и на Москве-реке в черте города.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, морозы и повышенное атмосферное давление в столичном регионе до понедельника, 14 декабря. В ночь на пятницу в Москве похолодает до минус 12, по области - до минус 15 градусов.

Гидрометцентр Москва Москва-река

Новости

"Умные" камеры будут находить нуждающихся в медпомощи в метро Москвы

"Умные" камеры будут находить нуждающихся в медпомощи в метро Москвы

Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей
Экономический кризис

Доля пустующих ресторанов в центре Москвы выросла почти вдвое

Доля пустующих ресторанов в центре Москвы выросла почти вдвое

В мэрии Москвы выявили передачу данных COVID-пациентов третьим лицам

Москвичи полностью погасили "пандемический" долг за ЖКУ

Москвичи полностью погасили "пандемический" долг за ЖКУ

В московской квартире обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ресторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млн

Ресторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млн

71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки

Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве

Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');