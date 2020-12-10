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Суд Москвы арестовал бывших совладельца и предправления банка "Город"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывших совладельца банка "Город" Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина, задержанных по уголовному делу о хищениях средств кредитной организации.

"В отношении Кваснюка и Кулагина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

По данным суда, обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По информации осведомленного источника "Интерфакса", в уголовном деле идет речь о хищениях средств банка "Город" на сумму свыше 10,5 млрд руб.

Газета "Коммерсантъ" отмечает, что Кваснюк и Кулагин были задержаны 8 декабря. Согласно информации издания, следствие считает, что задержанные были организаторами незаконной схемы по передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводу автомобилей и здания банка по договорам купли-продажи через подконтрольные им компании.

Официальными комментариям следствия по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" в настоящее время банк АО "Банк Город" находится в стадии ликвидации.

Басманный суд Москва Владимир Кваснюк Станислав Кулагин

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