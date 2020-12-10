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В Красногорске загорелась лаборатория медико-биологического агентства

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Научный центр биомедицинских технологий ФМБА загорелся в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Красногорске пожар в нежилом здании ФГБУ науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в поселке Светлые Горы, д. 1. В здании расположена лаборатория", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что площадь пожара предварительно составляет 200 метров.

В МЧС добавили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание на первом этаже. Отмечается, угрозы распространения на соседние строения нет. Пострадавших нет.

Научный центр биомедицинских технологий был создан в 2002 году в целях развития биологической медицины, экспериментального биомоделирования, противодействия биотерроризму и создания новых средств биозащиты в 2002 году.

Центр активно разрабатывает теоретические основы биомоделирования, создает биомодели, в том числе и трансгенных лабораторных животных для моделирования различных патологий человека, создает новые фармакологические средства, биологически активные добавки и фармнутриенты, разрабатывает технологии производства активных субстанций и готовых лекарственных форм, проводит доклинические испытания медицинских технологий и лекарственных средств на мелких и крупных лабораторных животных, а также экспериментальную работу в клинике.

Красногорск ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство

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