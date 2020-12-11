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Москва не будет привлекать казаков к охране порядка на Новый год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции опроверг информацию о привлечении казачества к охране порядка во время новогодних праздников.

"В отдельных источниках распространяется информация о привлечении к охране правопорядка в городе Москве в новогодние праздники представителей казачества. Нарядов, задействованных в несении службы по охране правопорядка и безопасности, достаточно, и привлечение дополнительных сил и средств в настоящее время не планируется", - заявили в департаменте.

Там добавили, что оперативная обстановка в городе остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее в СМИ появилась информация, что казаки могут быть привлечены к охране порядка в Москве в период праздников. Согласно сообщениям, "казаки будут патрулировать улицы вместе с полицейскими".

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