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Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося на 86-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении актера.

Худрук театра "Современник", где артист служил с 1969 года, Виктор Рыжаков подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что прощание пройдет во вторник, 15 декабря, в "Современнике".

Рыжаков уточнил, что в течение дня будет решен вопрос о времени прощания, похорон и месте отпевания.

Супруга артиста Ольга Остроумова сообщила ранее "Интерфаксу", что причиной смерти Гафта стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт в августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Гафт - обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Валентин Гафт

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