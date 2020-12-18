Пожар возник в здании "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте в Москве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Здание "Мосгоргеотреста" горит на Ленинградском проспекте в Москве, людей эвакуируют. Об этом сообщили в пятницу вечером в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе МЧС России сообщили в пятницу вечером, что в 20:58 поступило сообщение о возгорании по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Здание административное, семиэтажное. Уточняется, что возгорание происходит на 7 этаже. Из здания вывели людей.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположено здание организации "Мосгоргеотрест".

Площадь пожара пока неизвестна. Развернут штаб пожаротушения.

"Мосгоргеотрест" входит в состав строительного комплекса столицы, занимается геодезическими, геологическими изысканиями, кадастровыми работами, обследованием зданий.