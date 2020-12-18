Площадь пожара в здании "Мосгоргеотреста" достигла 300 кв. метров

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - На Ленинградском проспекте в Москве горит здание "Мосгоргеотреста" на площади 300 квадратных метров, эвакуированы 100 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что сведений о пострадавших пока не поступало.

На тушение пожара привлечены свыше 100 человек личного состава и 25 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположено здание организации "Мосгоргеотрест".

"Мосгоргеотрест" входит в состав строительного комплекса столицы, занимается геодезическими, геологическими изысканиями, кадастровыми работами, обследованием зданий.