В Москве станцию метро назовут в честь МЧС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС России рассчитывают, что в 2021 году в честь министерства назовут станцию метро в московском районе Давыдково.

Проект новой станции показали премьер-министру Михаилу Мишустину, когда он прибыл в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

"Правительство Москвы пошло нам навстречу и, в общем-то, предоставило нам эту станцию метро. Она будет с нашей символикой. Надеемся, что в следующем году нам откроют эту станцию", - рассказали премьеры сотрудники центра.

Они добавили, что большинство москвичей одобряют такое название, и сослались на результаты опроса.