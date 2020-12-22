Синоптики спрогнозировали мощный снегопад в Москве в конце недели

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В конце рабочей недели и в субботу в Центральном федеральном округе (в частности, в Москве) прогнозируются снегопады, метели и снежные заносы, сообщил Гидрометцентр России во вторник.

В связи с перемещением активного циклона из западной Европы в центр Европейской территории России в ЦФО 25-26 декабря ожидается ухудшение погоды, говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра.

По информации метеослужбы, 25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные, в западной половине округа с мокрым снегом. Местами ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, возможна метель.

По прогнозу Гидрометцентра, сильный снег ожидается в течение суток 25 декабря в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областях; днем 25 декабря - в Москве, Ярославской, Московской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской и Липецкой областях

В течение суток 26 декабря сильные осадки продолжатся в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях. "В ЦФО 25-26 декабря ожидается прирост высоты снежного покрова на 10-25 см", - уточняется в сообщении.