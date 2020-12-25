Почти 80 человек с COVID-19 умерли в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 77 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

Число жертв коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось с 10 763 до 10 840, этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 772 104 случая заражения COVID-19, 593 939 человек вылечились от инфекции (77% от заразившихся) .

В пятницу закрыли клуб Adrenalin Stadium за не выполнение мер по профилактике коронавируса. Он не сможет работать 30 суток.