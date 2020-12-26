Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 73 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество умерших от коронавируса в городе за время пандемии увеличилось с 10 840 до 10 913.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 779 584 случая коронавируса, 599 541 пациент вылечились от инфекции.

В субботу стало известно, что в городе уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.