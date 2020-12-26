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На юго-западе Москвы погибла пожилая женщина из-за наезда машины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ДТП со смертельным исходом произошло в одном из дворов района Коньково, сообщил столичный департамент транспорт в субботу.

"На улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19 автомобиль наехал на пешехода. В результате наезда погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

По информации департамента, на месте аварии сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные действия.

Москва Коньково

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