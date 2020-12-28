В Москве снизилось число госпитализированных с COVID пациентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в Москве снизилось более чем на 350 человек по сравнению с прошлыми сутками.

"В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1412 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 534 человека", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Накануне, 27 декабря, количество госпитализированных составило 1798 человек.

Как сообщалось в воскресенье, количество умерших в Москве от коронавируса увеличилось с 10 913 до 10 989, за сутки скончались 76 человек.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 792 457 случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 609 770 человек.