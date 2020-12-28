Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

В Москве снизилось число госпитализированных с COVID пациентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в Москве снизилось более чем на 350 человек по сравнению с прошлыми сутками.

"В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1412 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 534 человека", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Накануне, 27 декабря, количество госпитализированных составило 1798 человек.

Как сообщалось в воскресенье, количество умерших в Москве от коронавируса увеличилось с 10 913 до 10 989, за сутки скончались 76 человек.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 792 457 случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 609 770 человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

24
В Валенсии Санта-Клаус надевает маску во время рождественских встреч с детьми, чтобы избежать распространения COVID-1923 декабря. Сотрудник службы социальной поддержки распыляет дезинфицирующее средство в католической церкви Св. Петра перед Рождеством во время второй волны коронавируса SARS-CoV-2 в Карачи, Пакистан 22 декабря. В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками.21 декабря. Франция закрыла границы с Великобританией. Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный.18 декабря. Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Валенсии Санта-Клаус надевает маску во время рождественских встреч с детьми, чтобы избежать распространения COVID-19
Хроника 09 января – 28 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Москвы призвали горожан привиться от коронавируса

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Журналиста Сафронова в "Лефортово" поселили с украинцем Василенко

Москвичи 60+ смогут записаться на прививку от COVID с 28 декабря

В Москве задержали человека, пытавшегося ранее ограбить банк

Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

В столичном баре Mendeleev нашли тайные комнаты с ночными посетителями

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');