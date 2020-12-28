В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 787 случаев в 84 регионах, умерли за сутки 487 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве за сутки зарегистрированы 6 253 случая заражения. В городе подтверждены 76 летальных случаев от коронавируса, выздоровели - 5 166 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 748) и Московская область (1 606) остаются регионами с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 после столицы.

За сутки в России скончались 487 пациентов, выздоровели 20 480. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 78 тыс. 35 случаев коронавирусной инфекции, 55 265 умерших и 2 млн 471 тыс. 309 выписанных.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, еще 502 случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 404 - в Свердловской, 396 - в Псковской, 390 - в Ростовской, 387 - в Воронежской, 374 - в Архангельской, 368 - в Карелии, 361 - в Вологодской области, 343 в Крыму, 340 - в Хабаровском крае, 330 - в Пермском, 327 - в Красноярском, 311 - в Челябинской области, 310 - в Самарской области, 286 - в Коми, 281 - в Ульяновской области, 274 - в Волгоградской, 272 - в Саратовской, 271 - в Мурманской, 265 - в Иркутской. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Чукотском автономном округе (0%), в Туве и Ненецком автономном округе (0,4%), на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области (0,5%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Москве, на втором месте Санкт-Петербург (75 случаев), на третьем - Воронежская область (22 случая).