Собянин отметил стабильную работу системы здравоохранения Москвы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Москве все звенья системы здравоохранения столицы - и скорая помощь, и амбулаторное звено, и стационары - работают напряженно, но стабильно, что позволяет справляться с потоком больных, заявил "Первому каналу" мэр города Сергей Собянин.

"Если бы хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся бы система развалилась, и мы не стали бы справляться с потоком больных", - отметил он.

Мэр также напомнил, что в регионе в 2020 году была система резервных госпиталей для лечения больных COVID-19, которые оснастили самым современным оборудованием.

Утром городской оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в регионе были госпитализированы 1865 человек с COVID-19 (на аппаратах ИВЛ находятся 539 человек), за предыдущие сутки госпитализаций было 1412.