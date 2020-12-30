Столичный суд на полгода продлил меру пресечения Майклу Калви

Такое же решение было вынесено и в отношении других фигурантов дела Baring Vostok

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы на шесть месяцев оставил под запретом определенных действий основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, обвиняемых в растрате средств банка "Восточный".

"Срок запрета определенных действий продлен до 4 июня 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме Калви на скамье подсудимых шесть человек: партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Ранее Верховный суд России изменил всем фигурантам данного дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

По решению суда им запрещено выходить за пределы своей квартиры с 20:00 до 06:00; находиться в помещениях банка "Восточный" и ПКБ; общаться с другими обвиняемыми по данному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением почтово-телеграфных отправлений суда, в производстве которого будет находиться уголовное дело; использовать средства связи и Интернет, за исключением телефонной связи с контролирующими органами и судом.

В среду Мещанский суд приступил к предварительному слушанию дела.

По итогам предварительного слушания, если суд не вернет дело в прокуратуру, на чем настаивает сторона защиты, будет определена дата начала его рассмотрения по существу.

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года.