Из-за непогоды "Шереметьево" примет часть рейсов "Домодедово" и "Жуковского"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Почти 50 рейсов из московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" задерживаются на фоне непогоды, часть прибывающих рейсов перенаправлены в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за гололедицы в аэропортах увеличено время дополнительной обработки противообледенительными материалами самолетов и взлетно-посадочных полос", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, в частности, в аэропорту "Домодедово" задерживается 41 рейс на вылет и 9 на прилет (рейсы на прилёт перенаправлены в аэропорт "Шереметьево"). В Жуковском задерживаются 4 борта на вылет, а 4 рейса на прилет также перенаправлены в "Шереметьево".

В свою очередь, аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме.

В пресс-службе нижегородского "Стригино" сообщили, что 31 декабря аэропорт принял на запасной аэродром 15 пассажирских самолетов, летевших в "Домодедово".

"В настоящее время большинство самолетов продолжило выполнение рейсов в пункт назначения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нижегородского авиаузла.

В аэропорту "Стригино" сейчас остаются четыре самолёта, в настоящее время они также готовятся к вылету.