Власти Москвы заявили о намерении утроить темпы реновации жилья

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Темпы строительства жилья по программе реновации жилья должны быть увеличены многократно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы в пике должны строить 3-3,5 млн кв. метров, то есть утроить темпы, которые на сегодняшний день есть. Мы такую задачу ставим и считаем ее выполнимой", - сказал он на совещании по соцвопросам у президента РФ Владимира Путина во вторник.

По его словам, график переселения и нового строительства уже разработан, обсужден с властями и прошли общественные слушания.