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С 23 января закроют участок метро "Беляево" - "Новые Черемушки"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Участок Калужско-Рижской линии "Беляево" - "Новые Черемушки" будет закрыт с 23 января на две недели, сообщили в среду в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как рассказали "Интерфаксу" в департаменте, этот участок останется закрытым по 7 февраля. Отмечается, что "там идет прокладка тоннеля будущей БКЛ, поэтому поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг".

В пресс-службе также сообщили, что по маршруту "Беляево" - "Калужская" - "Новые Черемушки" будут запущены бесплатные автобусы КМ.

Как отметили в департаменте, еще можно воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП, сказали в пресс-службе.

Москва Беляево Новые Черемушки

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