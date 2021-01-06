Еще 400 электробусов выйдут на маршруты в Москве в 2021 году

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Тысяча электробусов будет курсировать на маршрутах в Москве в наступившем году, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как он рассказал журналистам в среду, в 2021 году в город поступят еще 400 электробусов - электробусный парк вырастет на 66%.

Ликсутов также сообщил, что 6 января в Москву пришел 600-ый электробус, всего за год их количество выросло в два раза.

Как он подчеркнул, в столице они ходят по 42 маршрутам, 33 из которых раньше были автобусными. Ликсутов отметил, что Москва сегодня - лидер по количеству электробусов в Европе.