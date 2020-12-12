В Москве открыли станцию "Деловой центр" Солнцевской линии метро

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в субботу была открыта станция "Деловой центр" Солнцевской линии метрополитена. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, количество поездов на этой линии увеличится 14 декабря.

"Интервал движения поездов в час пик сократится с понедельника - а значит, сократится время ожидания, внутри поездов станет свободнее. Этого удалось достичь за счет увеличения парности поездов - как будто бы в каждую сторону на линию было выпущено по четыре поезда, то есть всего восемь дополнительных составов в час пик", - рассказал он журналистам.

По его словам, парность движения фактически увеличена на 20%.

Ликсутов сообщил, что благодаря открытию станции "Деловой центр" Солнцевской линии жители запада Москвы смогут без пересадки доехать до Сити. Как он отметил, это жители таких районов, как, например, Внуковское, Новопеределкино, Солнцево, Очаково-Матвеевское или Раменки.

Заммэра столицы добавил что, кроме того, ожидается разгрузка станции "Парк Победы" за счет появления новой удобной пересадки.

Ранее сообщалось, что с 12 декабря на несколько дней закрываются два участка московского метро для подключения новых станций БКЛ.