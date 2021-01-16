Москвичам из-за непогоды рекомендовано отказаться от поездок на машине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Госавтоинспекции предупреждает водителей о непростой дорожной обстановке и рекомендует отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

В сообщении управления отмечается, что необходимо снижать скорость, особенно на поворотах.

Для тех, кто всё же собирается в путь на личном транспорте, напоминаем: снижайте скорость, особенно на поворотах. Заблаговременно готовьтесь к перестроениям и маневрам. Не спешите. Снижайте скорость, если видите знак "пешеходный переход". Будьте внимательны! — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 16, 2021

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 16 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. В дневные часы местами усиление северного ветра порывами до 15 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства.