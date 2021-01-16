Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Снегопад, который начался в Москве ранним утром, к вечеру субботы пополнил январскую "копилку" осадков сразу на 8 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Как рассказал представитель метеобюро, за день в городе выпала почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см.

Он уточнил, что это предварительные данные, полученные с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков для Москвы в январе составляет 42 мм.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столичном регионе продлится до глубокой ночи. Температура воздуха в городе впервые за зиму может опуститься ниже минус 20 градусов.