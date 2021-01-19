В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Павловском Посаде на трассе М-7 микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припарковнный грузовик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, погибли три пассажира микроавтобуса, еще шестеро получили травмы.

"Три человека погибли, пять пострадали. Четверо госпитализированы в лечебное учреждение, один отпущен домой", - сообщил агентству информированный источник позднее.

Столкновение произошло на 72-м километре дороги М-7.

По предварительным данным виновник аварии - водитель микроавтобуса. Собеседник агентства предположил, что водитель мог заснуть за рулем.

В районе аварии движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто и организован объезд через Электрогорск.

В сводке подмосковного управления МЧС говорится, что в Павловском Посаде в 4:30 во вторник произошло попутное столкновение двух транспортных средств, погибли три человека, пострадали семеро.