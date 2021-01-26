В Москве за сутки COVID заразились в 2,5 раза меньше человек, чем вылечились

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2317 заражений COVID-19, это почти в 2,5 раза меньше суточного числа выздоровевших, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Выздоровело от заболевания за последние 24 часа в Москве 5 572 человека

Общее число случаев COVID-19 в Москве, таким образом, составило 917 825. Общее число поправившихся достигло 785 396.

За сутки скончалось 70 пациентов с коронавирусом, всего заболевание унесло жизни 13,1 тыс. человек.

Накануне в Москве зафиксировали 5 274 случаев выздоровления от COVID-19, умер 61 человек.