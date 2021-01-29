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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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В Москве за сутки от COVID выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Около 2,8 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за прошедшие сутки, это в два раза меньше количества выздоровевших от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с заболеванием.

"За последние сутки в Москве подтверждено 2799 новых случаев коронавирусной инфекции, выписано по выздоровлению 6180 человек",- сказали "Интерфаксу" в штабе.

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Таким образом, всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 925 358 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 803 642 москвича.

В штабе также сообщили, что за сутки скончались 63 пациента с коронавирусом, общее число жертв достигло 13 300.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается, и отменил ряд ограничений. Кроме того, в столице сохраняется почти двойной запас COVID-коек, что позволило вернуть к обычной работе ряд стационаров.

Хроника коронавируса. Январь.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Москва коронавирус

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