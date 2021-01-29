В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

Россия находится на пятом месте в мире по общему числу случаев инфицирования

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еще 19 238 эпизодов заражения COVID-19 зарегистрировано в РФ, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 2799.

За сутки в стране от коронавируса скончались 534 человека. Общее число жертв выросло до 72 185.

Поправились и выписаны за сутки 26 204 пациента, что почти на 7 тыс. больше числа новых заболевших COVID-19. За весь период выздоровели 3 млн 255 462 человека.

Новые случаи выявлялись во всех 85 регионах РФ. За Москвой по этому показателю следуют Петербург (2284), Московская область (1044), Нижегородская область (471).

За все время пандемии в России выявлено 3 млн 813 048 случаев коронавируса. По этому показателю Россия находится на пятом месте в мире: по данным Университета Джонса Хопкинса, РФ уступает США (25,76 млн), Индии (10,72 млн), Бразилии (9 млн) и Великобритании (3,75 млн).